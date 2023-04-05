الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فاتورة الغاز المنزلى شهر إبريل 2023.. وطرق الاستعلام عنها

الغاز المنزلى
الغاز المنزلى

مع بداية كل شهر يتسأل المواطنون والمستفيدون من خدمة توصيل الغاز المنزلي عن موعد إصدار فاتورة الغاز لشهر إبريل 2023، وطرق دفعها وكذلك كيفية الاستعلام عنها، لاسيما أن الفاتورة تأتي مع شهر رمضان ويود مستخدمو الغاز سداد الفاتورة للاستفادة من الخدمة طوال الشهر في أداء العزومات وطهي أشهي الوجبات التي تعتمد عليها الأسر في الشهر الكريم.

 

فاتورة الغاز المنزلي من شركة بتروتريد

بدأت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مؤخرا في استقبال قراءة فاتورة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا وهو يستمر حتى يوم 20 من إبريل الجاري، فمع بداية شهر إبريل، تزداد رغبة المواطنين في الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر إبريل 2023، فضلًا عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير، حيث أتاحت الشركة العديد من الطرق الإلكترونية لتسجيلها تيسيرًا على المواطنين، خصوصًا غير الراغبين في انتظار محصلي الشركة.

 

فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها " الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر إبريل 2023 وكيفية تسجيل قراءة العداد..

 

فاتورة الغاز المنزلي شهر إبريل 2023.. طرق إلكترونية

أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر إبريل وتسجيل قراءة العداد من خلال موقع شركة بتروتريد التي تتيح هذه العملية بكل سهولة، من خلال عدة طرق سواء لشركتي «بتروتريد»، أو «ناتجاس».

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023 "شركة بتروتريد" وطرق السداد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر إبريل وتسجيل قراءة العداد من خلال موقع شركة بتروتريد التي تتيح هذه العملية بكل سهولة.

 

الدخول على رابط شركة بتروتريد من هنــــــــــا

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات رقم المشترك

 

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تقدم شركة بتروتريد عبر موقعها الرسمي 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بشققهم المستفيدة من توصيل الغاز.

 

مع العلم أن شركة بتروتريد تتيح تسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر الجديد وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

موعد دفع فاتورة الغاز شهر إبريل

وأوضحت شركة بتروتريد أن دفع الفاتورة يكون من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

 

طرق مختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت شركة بتروتريد دفع فاتورة الغاز عن طريق عدد من الطريق الإلكترونية التي تمنع التزاحم على مكاتب الغاز في المديريات والمحافظات المختلفة وهي كالآتي:

 

خلال رقم خدمة العملاء 1122

تطبيق الموبايل

خدمة IVR

الأرقام التالية 09000727 أو 5727

 

طرق تسديد فاتورة الغاز شهر إبريل 2023

يمكن تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر إبريل من خلال الإنترنت أيضا عن طريق إحدى الطرق التالية

 

تطبيق بيتروميتر

عن طريق أمان

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

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