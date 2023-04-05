الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطلحي: الأب هو البطل المغوار ومصدر الأمان لكل من حوله

احمد الطلحي
احمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الأب أمان، خلقه الله سبحانه وتعالى روحاً عظيمة ليكون مصدر أمان لكل من حوله، فالأب أمان لروح أبنائه في دنيا المخاوف.

مكانة الأب 

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الله سبحانه وتعالى أودع في الأب قوة سيدنا سليمان، وحكمة سيدنا لقمان، لتستمر الحياة في وجود بجانب الأبناء.

مكانة الأب لدى الأبناء 

وأضاف أن الأب أمان فهو البطل المغوار الذي لا نظير له بنظر كريمته، فكل فتاة تفتخر بأبيها فهو السند الأول لها في الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى، ومهما تم الحديث عن دور الأب فلن نوفي الأب حقه.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأب الأمان، الروح، العقل، التدبير، فليس من رأى الأب في أسرته كمن سمع عنه.

أحمد الطلحي أمان مكانة الأب قناة تن بر الأب

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