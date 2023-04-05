مواعيد عرض عرض مسلسل « تحت الوصاية » والقنوات الناقلة

يتسأل الجمهور عن موعد عرض مسلسل « تحت الوصاية » من قبل بداية شهر رمضان والمسلسل تصدر التريند وصنع الكثير من الجدل مع عرض البرومر الخاص به والبوسترات الأمر الذي جعله من أكثر المسلسلات المنتظرة في رمضان 2023، ولكن فوجئ الجمهور أنه غير معروض في بداية الموسم الدرامي الجاري.

موعد عرض مسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023

وتصدر السؤال عن موعد " حت الوصاية" للفنانة منى زكي تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القلية الماضية، وذلك بسبب كثرة بحث عدد كبير من المتابعين عن مواعيد طرح المسلسل والقنوات الناقلة له، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، مع اقتراب بداية النصف الثاني من رمضان.

وفي سطور تستعرض «الدستور» أهم التفاصيل والمعلومات عن مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى ومنصات العرض الخاصة به.

مواعيد عرض عرض مسلسل «تحت الوصاية»

من المقرر أن تعرض أولي حلقات مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وتحديدا بداية من يوم 16 رمضان 2023.

قنوات عرض مسلسل «تحت الوصاية»

ويعرض مسلسل «تحت الوصاية» على قناة حكايات في الثامنة والنصف مساء، ثم إعادة أولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وإعادة ثانية في الثامنة والنصف صباحا، وكذلك الإعادة الثالثة في الثانية والنصف ظهرًا، كما أنه يعرض عبر قناة dmc الفضائية.

قصة مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.