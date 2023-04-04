الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النيابة العامة بمحافظة المنوفية تأمر بحبس ثلاثة أشقاء قتلوا جارهم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة في محافظة المنوفية، بحبس 3 أشقاء قاموا بقتل جارهم والذي يعمل  سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم، بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بعد سؤالهم وسؤال شهود العيان.


وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، بورود بلاغ مشاجرة بقرية ميت الموز التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد المغربي للتحقيق في الواقعة.


وتبين لرئيس مباحث مركز شبين الكوم المقدم محمد المغربي، مقتل أ، ح، م سائق لودر على إثر إصابته جرح بالرأس ونزيف بالمخ، وذلك بسبب مشاجرة بين 3 أشقاء وهم م، م ح 26 عاما، ك، م، ح 24 عاما، ب، م، ح 27  عاما وجميعهم مقيمين قرية ميت الموز، دائرة مركز شرطة شبين الكوم، بسبب قيام المجني عليه بركن اللودر أمام منزل المتهمين وحدوث مشادة لخلافات على الجيرة تطورت لمشاجرة تعدوا فيها على المجني عليه بالعصي.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين الكوم في إلقاء القبض على المتهمين واصطحابهم إلى مركز الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحادث.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم 5519 جنح مركز شبين، وذلك بعد سماع أقوال المتهمين وشهود العيان، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

4 أيام على ذمة التحقيقات 3 أشقاء و 4 أيام على ذمة التحقيق استكمال أحداث الواقعة اصابته اصطحاب

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