الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية»: ترامب يستقل طائرته الخاصة من مطار لاجوارديا

ترامب
ترامب

كشف ياسر نورالدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، عن موعد الجلسة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة "مانهاتن"، ستكون يوم 4 ديسمبر المقبل.

تصريحات دفاع ترامب

في الوقت نفسه أعلن دفاع ترامب، عن أن التهم الموجهة ضد الرئيس السابق لن تتضمن أي جريمة فيدرالية.

وأكدوا أن "ترامب" محبط ومستاء من لائحة التهم الموجهة له.

فيما غادر موكب ترامب محيط المحكمة بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة القضايا، ووصل إلى مطار لاجوارديا واستقل طائرته الخاصة.

ترامب طائرته الخاصة إخلاء سبيله ذمة القضايا دفاع ترامب

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