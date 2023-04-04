«القاهرة الإخبارية»: ترامب يستقل طائرته الخاصة من مطار لاجوارديا

كشف ياسر نورالدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، عن موعد الجلسة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة "مانهاتن"، ستكون يوم 4 ديسمبر المقبل.

تصريحات دفاع ترامب

في الوقت نفسه أعلن دفاع ترامب، عن أن التهم الموجهة ضد الرئيس السابق لن تتضمن أي جريمة فيدرالية.

وأكدوا أن "ترامب" محبط ومستاء من لائحة التهم الموجهة له.

فيما غادر موكب ترامب محيط المحكمة بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة القضايا، ووصل إلى مطار لاجوارديا واستقل طائرته الخاصة.