الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«مذكرات زوج» الحلقة 13| اللقاء الأول بين طارق لطفي وعائشة بن أحمد

طارق لطفي
طارق لطفي

بدأت أحداث مثيرة وغير متوقعة مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 على قناة سي بي سي ليتصدر الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد تريند البحث على “جوجل”.

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة خلافًا كبيرًا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13

وبدأت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، محاولة الفنان طارق لطفي للعودة إلى عائشة بن أحمد خصوصاً بعد تدهور أحوالهم عقب الطلاق ليقول لها “رؤوف”: «حاولت أهرب من الوحدة اللي في البيت لقيت الوحدة اللى بره البيت أكبر بكتير»، وشكرها على جهودها التي كانت تبذل معهم، فقد أدرك مؤخر قيمتها.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج 

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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