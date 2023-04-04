الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب يغادر الاحتجاز بعد أخذ بصماته متوجها إلى قاعة المحكمة

ترامب
ترامب

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاحتجاز بعد أخذ بصماته متوجها إلى قاعة المحكمة، وفق شبكة “سي إن إن الأمريكية”.

ودخل دونالد ترامب إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب، ويعتبر أول رئيس سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.
 
ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، بتهم جنائية، تتعلق بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.
 

وسلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ستجرى اليوم الثلاثاء، وتأثيرها على مستقبله السياسي.

وقالت الشبكة في تقريرها، إنه في حال تم توجيه التهم الجنائية بشكل رسمي إلى ترامب، يعني هذا أنه سيخضع لنظام قانوني لا يمكنه السيطرة عليه أو التحكم فيه.

الرئيس الامريكي قاعة متوجها ترامب المحكمة

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