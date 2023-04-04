الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نشاط للرياح المُثيرة للأتربة.. «الأرصاد» تُعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل الموافق 9 أبريل الجاري.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن أغلب أنحاء البلاد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وذلك بعد موجة من التقلبات الجوية استمرت لأسابيع، حيث يسود  طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون دافئًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس  غدٍ الأربعاء 5 أبريل، يشهد كثافة في الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الخميس 6 أبريل، سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما سيوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما يكون طقس الجمعة 7 أبريل به نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وعن طقس السبت 8 أبريل، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  إن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما يكون طقس الأحد 9 أبريل به نشاط رياح من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

إبريل 2023 ارتفاع الحرارة ارتفاع حرارة أرصاد الجوية أغلب الأنحاء الأرصاد تكشف الأحد المقبل

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