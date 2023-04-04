الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل «الصفارة».. من هي نادين خالد التي ظهرت مع أحمد أمين؟

نادين خالد وأحمد
نادين خالد وأحمد أمين

لفتت الفنانة نادين خالد الأنظار إليها، وبدأ رواد السوشيال ميديا فى البحث عنها بعدما قامت بالتمثيل مع أحمد أمين فى الحلقات السابقة من مسلسل الصفارة، وبالبحث تبين أن نادين خالد هى موهبة شابة جديدة من برنامج الدوم، وقد قامت بالتمثيل من قبل مع منة شلبي وحنان مطاوع.

وكتبت نادين عبر صفحتها على “فيسبوك”: "هكون مشاركة في حلقة من مسلسل الصفارة يارب أبقى ضيفة خفيفة عليكم وهستنى رأيكم".

 

 

وكانت نادين خالد من نجوم برنامج الدوم فئة التمثيل، قالت: "كنت متوترة جدا، وأنا مش متعودة على الكعب العالى والمسرح مزحلق جدا، وكنت داخلة بمنتهى الثقة، وكنت هقع". 

 

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع على قناة سى بى سى: “لجنة التحكيم اتخضت لما كنت هقع، وقولتلهم أنا تمام قولت أيه أسوأ من كده ممكن يحصل رحت ممثلة بقى”.

تعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا، بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

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