«جعفر العمدة» الحلقة 13.. «وصيفة» تهدد «جعفر» بتركها المنزل

هددت الحاجة وصيفة التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي ابنها “جعفر” الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان بتركها للمنزل بعد أن قام بصفع شقيقه الأكبر “سيد” على وجهه في بداية أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة.

وطلبت الحاجة وصيفة من جعفر أن يذهب لمصالحة شقيقه “سيد” وهددته في حالته عدم الذهاب له سوف تترك المنزل وتذهب لمقابر أبيه وتعيش بجواره حتى مماتها.

ووافق جعفر على طلب الحاجة وصيفة وقال لها: “انا هروح عشان اراضيكي انتي مش هو”.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان مساء اليوم عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائية وذلك في المواعيد والتوقيتات التالية:

تبث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 6.15 مساء عقب أذان المغرب على قناة دي ام سي دراما، فيما تكون الحلقة 13 متاحة عبر منصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة 6.20 دقيقة، كما تعرض الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 10.15 مساء عبر قناة دي ام سي العامة.

مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

وتعاد الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9:45 صباحا عبر قناة دي ام سي العامة، فيما يعاد المسلسل في تمام الساعة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية في 12 ظهرا عبر قناة دي ام سي دراما.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

النجم محمد رمضان، النجمة زينة، والنجمة مي كساب، والنجمة منة فضالي، النجمة الكبيرة هالة صدقي، والنجم الأردني منذر رياحنة، والنجمة إيمان العاصي، والفنان طارق النهري، والفنان الشاب أحمد داش، والفنانة الشابة لمى كتكت، النجم بيومي فؤاد، الفنان عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.