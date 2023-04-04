الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«جعفر العمدة» الحلقة 13.. «وصيفة» تهدد «جعفر» بتركها المنزل

هالة صدقي
هالة صدقي

هددت الحاجة وصيفة التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي ابنها “جعفر” الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان بتركها للمنزل بعد أن قام بصفع شقيقه الأكبر “سيد” على وجهه في بداية أحداث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة.

وطلبت الحاجة وصيفة من جعفر أن يذهب لمصالحة شقيقه “سيد” وهددته في حالته عدم الذهاب له سوف تترك المنزل وتذهب لمقابر أبيه وتعيش بجواره حتى مماتها.

ووافق جعفر على طلب الحاجة وصيفة وقال لها: “انا هروح عشان اراضيكي انتي مش هو”.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان مساء اليوم عبر شبكة قنوات دي ام سي الفضائية وذلك في المواعيد والتوقيتات التالية:

  • تبث الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 6.15 مساء عقب أذان المغرب على قناة دي ام سي دراما، فيما تكون الحلقة 13 متاحة عبر منصة واتش ات الرقمية في تمام الساعة 6.20 دقيقة، كما تعرض الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 10.15 مساء عبر قناة دي ام سي العامة.

مواعيد إعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

وتعاد الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9:45 صباحا عبر قناة دي ام سي العامة، فيما يعاد المسلسل في تمام الساعة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية في 12 ظهرا عبر قناة دي ام سي دراما.

جعفر العمدة الحلقة 13.. للمرة الثانية مي كساب تدفع نصف مليون جنيه لاستعادة ابنها

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي السيدة زينب عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

النجم محمد رمضان، النجمة زينة، والنجمة مي كساب، والنجمة منة فضالي، النجمة الكبيرة هالة صدقي، والنجم الأردني منذر رياحنة، والنجمة إيمان العاصي، والفنان طارق النهري، والفنان الشاب أحمد داش، والفنانة الشابة لمى كتكت، النجم بيومي فؤاد، الفنان عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 13

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع فى ظروف غامضة بحلوان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. محمد رمضان يعثر على صديق بلال شامة وتدور معركة

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«معملتش حاجة عيب وأبويا اتبرأ منى».. كواليس 3 ساعات قضتها سلمى الشيمى أمام النيابة

مسلسل الصفارة الحلقة الـ 13.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سقوط الدولار

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى