جعفر العمدة الحلقة 13.. للمرة الثانية مي كساب تدفع نصف مليون جنيه لاستعادة ابنها

يتوقع الجمهور أن يتم النصب على الفنانة مي كساب التي تلعب دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13، وذلك بعدما أعطت لأحد كبار التجار في السيدة زينب مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه لاستعادة ابنها الذي تم اختطافه منذ ١٩ عامًا على يد بلال شامة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

إلا أنها فوجئت بالتاجر يخبرها بأنه أوصى على ابنها لشخص آخر متخصص في عودة المخطوفين، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13، إلا أنه طلب نصف مليون جنيه لتخبره أنها لا تستطيع تدبير المبلغ الوقت الحالي إلا أنه يؤكد لها أنه ليس بيده شيء.

لترد مي عليه في أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13: «حاضر هدبر المبلغ المهم أن ابني يرجع أنا بقالي سنين منتظرة اليوم دا إن شاء الله ربنا يجعلك واسطة خير لينا».

جعفر العمدة هو المسلسل الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قير أسبوع من الشهر.

مسلسل جعفر العمدة

كمل أنه التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتأخذ قناة دي إم سي العرض الحصري له إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.