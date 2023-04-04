الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. محمد رمضان يعثر على صديق بلال شامة وتدور معركة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تشاجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13مع صديق بلال شامة الذي سبق واتفق معه أن يقوم بتصويره من خلال فيديو كي يوهم الأول أنه قبض عليه ويمكنه تسليمه له في أي وقت.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

إلا أن صديقه حين فتح هاتفه استطاع جعفر العمدة بمساعدة سيف صديقه الوصول إليه إلا أنه هرب ودله الجيران على القهوة التي يجلس بها صديقه صادق فذهب إليه رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 وقامت بينهم مشاجرة ومع رجال القهوة.

وقال له رمضان: «فين بلال شامة؟» ليعترف صادق: «معرفش عنه حاجة هو اللي قالي نعمل الفيديو دا ونبعته ليك عشان ننصب عليك» ليرد جعفر: «قدامك ٤٨ ساعة تدلني على بلال شامة وتهد الدنيا عليه يا إما هتلاقي رصاصة تمنها ٤٨ جنيه في رأسك».

جعفر العمدة الحلقة 13.. «جعفر» يصفع شقيقه الأكبر «سيد» على وجهه

الحلقة 13 «جعفر العمدة».. بلال شامة يهرب قبل وصول محمد رمضان

«ريأكشن سيد» يسيطر على ضحكات الجمهور فى «جعفر العمدة»

«الكبير أوي 7» و«جعفر العمدة» يتصدران تريند يوتيوب (فيديو)

قصة مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتأخذ قناة دي إم سي العرض الحصري له إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة 

يشارك البطولة مع النجم محمد رمضان زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، 

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 13

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع فى ظروف غامضة بحلوان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. محمد رمضان يعثر على صديق بلال شامة وتدور معركة

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«معملتش حاجة عيب وأبويا اتبرأ منى».. كواليس 3 ساعات قضتها سلمى الشيمى أمام النيابة

مسلسل الصفارة الحلقة الـ 13.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى