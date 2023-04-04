مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. محمد رمضان يعثر على صديق بلال شامة وتدور معركة

تشاجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13مع صديق بلال شامة الذي سبق واتفق معه أن يقوم بتصويره من خلال فيديو كي يوهم الأول أنه قبض عليه ويمكنه تسليمه له في أي وقت.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

إلا أن صديقه حين فتح هاتفه استطاع جعفر العمدة بمساعدة سيف صديقه الوصول إليه إلا أنه هرب ودله الجيران على القهوة التي يجلس بها صديقه صادق فذهب إليه رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 وقامت بينهم مشاجرة ومع رجال القهوة.

وقال له رمضان: «فين بلال شامة؟» ليعترف صادق: «معرفش عنه حاجة هو اللي قالي نعمل الفيديو دا ونبعته ليك عشان ننصب عليك» ليرد جعفر: «قدامك ٤٨ ساعة تدلني على بلال شامة وتهد الدنيا عليه يا إما هتلاقي رصاصة تمنها ٤٨ جنيه في رأسك».

قصة مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتأخذ قناة دي إم سي العرض الحصري له إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك البطولة مع النجم محمد رمضان زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان،