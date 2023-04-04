«ريأكشن سيد» يسيطر على ضحكات الجمهور فى «جعفر العمدة»

حظى الفنان أحمد فهيم الذي يقوم بدور سيد شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، بشعبية جارفة خلال الحلقة الـ12 التي عرضت من المسلسل خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وكانت الإشادات به منصبة جميعها على «ريأكشنه» أو ردود أفعاله على الأحداث التي تدور في المسلسل، حيث أصبح له رد فعل معين يقوم به أثناء العمل وصفه البعض بالدرامي والبعض الآخر رأه أنه كوميدي بعض الشيء.

وكان آخر مشهد ظهر فيه سيد بهذا «الريأكشن» بالأمس خلال الحلقة الثانية عشرة حين قامت زوجته بالادعاء أن عايدة زوجة جعفر العمدة الرابعة قامت بالاعتداء عليها، وقامت بضرب نفسها وهي تتحدث مع زينة.

وبدأت الفنانة "جوري بكر" زوجة سيد تعلو بصوتها حتى يسمع الجميع ويقتنع بأن زينة هي التي قامت بضربها، ليرد سيد شقيق محمد رمضان بضرب عايدة التي تقوم بدورها زينة بالقلم على وجهها.

ويأتي محمد رمضان في تلك اللحظة وسط ذهول من الجميع ليقوم الفنان فهيم بنفس «الريأكشن» الذي يتداوله له رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء عرض المسلسل.

وكتب أحمد نصري أحد رواد السوشيال ميديا: «ريأكشن وش سيد اللي بيقتلني ضحك»، وكتب آخر: «ريأكشن وشه بيقتلي».

ويشارك البطولة مع محمد رمضان زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

من المقرر أن يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 بطولة محمد رمضان على قناة dmc دراما اليوم في السادسة والربع مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.