الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 «جعفر العمدة».. بلال شامة يهرب قبل وصول محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

استطاع بلال شامة الهروب للمرة الثالثة قبل وصول محمد رمضان بعدما فتح صديقه هاتفه الذي سبق وأرسل له فيديو للأخير وهو مكتوف الأيدي بحبل، وذلك ضمن أحداث الحلقة 13 في مسلسل جعفر العمدة.

وأخذ شامة صديقه وهربوا فور معرفته أنه أخطأ بفتح هاتفه وأن هناك من يتتبعهم ويمكنه اللحاق بهم، ووصل رمضان ليجد الشقة التي كانوا بها خاوية والهاتف ملقى على الأرض والأحبال التي تم تكتيفه بها ملقاة وحين سأل الجيران عن تلك الشقة أخبروه أنها لرجل يدعى صادق يجلس على قهوة بندق.

وكان رقم غريب أرسل فيديو قصير لرمضان خلال الحلقات الماضية لبلال شامة وهو مكتوف الأيدي ويخبره أنه في قبضة يده ويمكنه تسلميه. وبلال شامة كان قد خطف نجل رمضان منذ 19 عاما أثناء ولادة مي كساب في المستشفي.

يشارك البطولة مع النجم محمد رمضان زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، 

ويعرض جعفر العمدة حصريًا على دي أم سي إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

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