إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي أسوان

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل 2 كبينة بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند كمين السباعية شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين أن المصابين هم كلاً من :محمد محمدحسن، عمره 23 سنة، وإصابته خلع بالكتف الايسر، و عبدالله حسام إبراهيم، عمره 22 سنة، وإصابته بجروح وكدمات بالجسم، و أحمد محمد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته بكدمات الضلوع، و محمود عوض الطيب، عمره 40 سنة، وإصابته بخلع بالكتف الأيمن، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وجاري رفع أثار الحادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.