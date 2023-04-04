الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسل الصفارة الحلقة الـ 13.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الصفارة
الصفارة

تذاع بعد قليل الحلقة الـ 13 من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين على قناة دي إم سي.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة الحلقة الـ 13

تعرض الحلقة الـ 13 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحا والساعة 12.15 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحا والساعة 4.45 ظهرا هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

 

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

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مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.
ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.
يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين  في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل "الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان "اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وهي بعنوان "القرشين".

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