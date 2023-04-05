الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحد شيوخ العرب عن دور المرأة السيناوية فى الدراما: رسالة بمدى قوتها

وفاء عامر في الكتيبة
وفاء عامر في الكتيبة 101

قال إبراهيم سالم المقلوظ، أحد شيوخ منطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، إن المرأة السيناوية لديها دور  قوي سواء في الوقت الحالي، بمساعدة الجيش في القضاء على الإرهاب في سيناء، أو في وقت سابق تحديدًا في حرب أكتوبر لعام 1973.

 

وتابع: "الدراما المصرية خاصًة في مسلسل الكتيبة 101 الذي يتابعه الجميع في سيناء أظهر فروسية المرأة السيناوية، الموجودة فيها بالفعل بسبب طبيعة المعيشة في الصحراء".

 

وتابع  المقلوظ في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المرأة السيناوية قوية وما ظهر في الدراما المصرية وعن الشهيدة الراحلة مها سلامة أبو قريع مهم جدًا ليوصل رسالة بمدى قوة المرأة السيناوية التي تضحي بروحها من أجل الوطن، والمرأة السيناوية عمومًا لها دور في حياتنا، ولها أيضًا دور فعال في الحروب، كل حرب من قديم الزمان تحدث في سيناء تشارك فيها المرأة السيناوية وأنها تقوم بدورها بأكمل وجه".

 

وأضاف أنه يشعر برضا تام وسعادة كبيرة بعد تسليط الضوء على أهمية ودور المرأة السيناوية في مساعدة الجيش في القضاء على الإرهابيين، متابعًا: "ومبسوط جدًا بهذه الصورة التي تتصدر عن المرأة السيناوية.

 

 واتجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باهتمامها وتسليط الضوء على المرأة هذا العام بهذا الشكل القوي، والتدقيق في إظهار طبيعية المرأة السيناوية بدايًة من اتقان اللغة، وغيرها من الأمور الصغيرة الذين اهتموا بها".

 

واختتم المقلوظ بقوله: "كنت أتمني زيادة رموز المرأة السيناوية في الدارما المصرية، وإعطاهن صورة ومساحة أكبر، خاصًة أننا لدينا الكثير من الرموز الكبيرة التي تستحق الإشادة بها في أعمال درامية هامة".

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