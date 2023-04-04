الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13.. ذكريات الكبير تتسبب في انهيار الدوار

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

استعاد الكبير عمدة المزاريطة الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، الكثير من ذكريات الطفولة، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، أثناء جلوسه مع عائلة الطفل الذي هزمه نجله العترة والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وتحدث عن ذكرياته وما كان يفعله في سن صغير.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13

وبدأ الكبير يتحدث عن شقاوته في سن صغير، والعنف الذي تربي عليه سواء كان بسبب الألعاب أو حتى في مشاهدة الأفلام في السينما، وأطلق عليه موروثات في العنف، وبدأ الكبير يصف حياته في سن صغير ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13قائلًا: "نادي السينما اللي كان يجي يوم السبت، فيلم سوبر مان جه وانا صغير تقمصته، روحت سالت الملاية وناقعها في بنجر وكركدية لحد ما بقيت حمرا دم، نطيت من فوق السطح وقعت في الطين، وقعدت بعدها شهر في الجبس، وطلع بعديها فيم جاكي شان اللي هو اسلوب السكران تقمصته هو كمان ودشدشت الدوار كله، انا كنت عفريت وانا صغير".

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ووقف الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي وعمدة المزاريطة ليقلد الألعاب والفنانين في سن صغير، وظل يتحدث عن بطولاته وهو صغير، ليقرر أن يرفع الجلابية التي كان يرتديها، ويضرب النخلة الموجودة في المنزل بالرجل، ما يتسبب في انهيار المنزل على أصحابه، ويخرج الكبير ليفر هاربًا.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل الكبير أوي 7 يعاد عرض الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوي 7 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

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