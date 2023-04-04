مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. العترة يفوز في مباراة الكاراتيه

بدأت أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13 بالعترة الذي يجسد دوره الفنان مصطفى غريب، وهو يرتدي ملابس رياضة الكاراتيه وعليه اسم "المزاريطة"، وبجانبه زوجة أبيه مربوحة التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد، وتعطيه عددا من النصائح للفوز.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

وتتحدث مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد للعترة خلال أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13 قائلًة: "الله أكبر عليك يا عترة قمر، جاهز، بص يا حبيبي لازم تركز في بونياتك وشلاليطك، والكورة متفارقش رجلك، ترقص يمين وشمال ولا يهمك، يعني إيه مفيهاش كورة هي دي تبقي رياضة"، ويرد العترة عليها قائلًا: "نفسي تكملي حاجة واحدة صح، انتي مكملة في كلامك في إيه اللعبة دي مفيهاش كورة، دي ضرب كاراتيه، أنا لاقيتهم بيقولوا اللي بيخشوا البطولة دي هياخد أعمال السنة كاملة".

وتتابع مربوحة: "كيف يعني تخش لعبة انت مش عارفها، ولا فاهمها"، ليرد العترة قائلًا: "أنا سألت وقولت لأبويا يعني ايه كاراتيه قالي العب باليه، قولتله متظرفش أنا بتكلم بجد قالي قلبظ بجنيه، متبقاش هايف بجد أنا عايزة اعرف بجد قالي 2 امبليه، انتوا اللي هتدمروني".

مباراة العترة في مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

وتبدأ المباراة التي يشارك فيها العترة ويجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، أمام غريمه محمد، ليرد الأخير: "إيه دا هو أنا هلاعب دا"، ويحزن العترة قائلًا: "ماله دا، هو أنا يعني كاكا"، وينفعل الحكم على العترة لتنزل مربوحة إلى أرض الملعب قائلًة: "متزعقلوش كده، والله العظيم لو زعقتله تاني، لأخده وأروح".

ويطلب الحكم من العترة أن يبعد والدته التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد وتعد لمكانها، ليرد العترة قائلًا: "لا دي مش أمي"، وترد مربوحة: "يقصد في مقام أمك يعني"، ليرد عليها العترة: "لا برضو"، وتعود مربوحة وتجلس مع المشجعين، وتظل تشجع في العترة إلا أن الخصم يتمكن من لكمه عدة ضربات.

العترة يفوز بسبب نصائح مربوحة

وينسحب العترة من المباراة خوفًا من ضرب الخصم له، ويرفض العودة، إلا أن مربوحة تحاول إقناعه بالعودة واستكمال اللعب، قائلًة: "لازم تكسب عشان تاخد حقك من الواد، ولو الحكم ضايقك اضربه، أعمل الحركة اللي شوفناها في الفيلم، الفيلم بتاع كاراتيه كيد"، وبالفعل يفوز العترة على الخصم بعدما ضربه رجل قوية، يخرجه بعيد عن الملعب.