مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13 الأكثر بحثًا على جوجل

تصدرت مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13 قائمة بحث جوجل بعدما بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكتابة الكثير من التعليقات والإشادات الخاصة بمسلسل الكبير أوي الجزء السابع، خاصًة أنهم تعلقوا به منذ فترة طويلة من الزمن تحديدًا في عام 2011، منذ بداية إنتاج الجزء الأول منه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث "جوجل" عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع وتحديدًا الحلقة الـ 13.

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل الكبير أوي7 في سياق السطور التالية.

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13 للنجم أحمد مكى مساء اليوم السبت، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.