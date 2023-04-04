الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «صحة الإسكندرية» تتفقد أقسام مستشفى المعمورة

زيارة وكيل وزارة
زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى المعمورة

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تفقدت خلالها جميع الأقسام بمرافقة الدكتور محمد زهدي مدير المستشفى، استكمالاً لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتفقد سير العمل بالمستشفيات والمنشآت التابعة للوزارة.

وتابعت طهيو خلال الزيارة أعمال الأقسام الداخلية والمعامل، والصيدلية والأشعة ووحدة تنظيم إيقاع المخ، وعيادات الباطنة والجلدية والأسنان ورسم المخ ووحدة التأهيل وقسم علاج الإدمان والاستقبال ومكتب خدمة المرضى.

وأشادت وكيلة وزارة الصحة بنظام العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى. 

وقد أشار الدكتور محمد زهدي إلى أن خدمات علاج الإدمان تقدم بالمجان بدعم من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي وأن خدمات المستشفى تمتد لتشمل المحافظات المجاورة للإسكندرية كالبحيرة، وكفر الشيخ ومطروح.

وأضاف أن المستشفى تقدم خدمات المتابعة والتأهيل للمتعافين من الإدمان بصفة دورية، منوهً أنه يوجد مشروع لإنشاء مركز خاص باضطراب التوحد ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة عارف مدير إدارة الطب العلاجي إنه تم مناقشة إمكانية التعاون لتلبية احتياجات المستشفى للكوادر الطبية لتحقيق أفضل خدمة للمريض. 

 

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مستشفى المعمورة للصحة النفسية علاج الإدمان خدمة المرضى مكافحة وعلاج الإدمان الإسكندرية

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