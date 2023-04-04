مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. مفاجآت مثيرة بعد اغتيال السيدة السيناوية

ينتظر عدد كبير من المشاهدين متابعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 التي تعرض اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك في ظل تصاعد الأحداث بالحلقات السابقة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13..

إذ عرضت حلقة أمس قتل التنظيم الإرهابي للسيدة السيناوية "مها" التي كانت تساعد الجيش المصري والتي تجسد دورها الفنانة "وفاء عامر"، وذلك بعد أن أعلن التنظيم إهدار دمها ووجوب قتلها لتعاونها مع الجيش المصري، ومد أفراده بمعلومات عن عناصر التنظيم ومخابئهم ومخازن أسلحتهم.

وقد وقفت السيدة السيناوية بشجاعة وإيمان لتستقبل الشهادة على يد التنظيم الإرهابي الذي لم يمنحها الفرصة حتى لاستكمال نطق الشهادتين وأطلق عليها وابل من الرصاصات لتسقط شهيدة على الرمال، وذلك وسط تصوير أفراد التنظيم لعملية الاغتيال بهدف تخويف باقي أهالي سيناء.

وكانت قد عرضت الحلقة كذلك ذهاب أحد أفراد التنظيم الإرهابي إلى هذه السيدة وطلبه منها أن توصله بأحد قيادات الجيش بسبب رغبته في الخروج من التنظيم الإرهابي، فأخبرته بأن يسلم نفسه لأي كمين تابع للجيش، وذلك قبل أن يقوم أعضاء التنظيم بالقبض عليها وقتلها.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

عرضت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 أيضًا شعور الإرهابي أبو براء بالحقد والغيرة من الطبيب وحيد بعد انضمام الأخير للجماعة.

ظهر ذلك من خلال حوار أبو براء مع أبو أسامة التكفيري، وأوضح أبو أسامة أن وحيد سيعمل بعيدًا عنه وليس لعمله الجديد علاقة بعمل أبو براء أي لا يهدده فيه إلا أن أبو براء رد قائلً:ا "أشعر بالغدر".

واستطاعت الكتيبة 101 من قبل تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، كما سميت "الطريق إلى الجنة" لكثرة وخطورة الهجمات عليها.

وتعد الكتيبة 101 هي محورًا لاهتمام الجميع، وذلك لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق بؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة "سيناء".

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.