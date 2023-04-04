حفل التنورة التراثية بقبة الغورى وشاهيناز ببيت السحيمي

ينظّم قطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة من مساء غدٍ، عدد من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له، وذلك في إطارالبرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه القطاع احتفالاً بشهر رمضان.

تستضيف قبة الغوري بشارع الأزهر عرض فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة ، المزمار، الربابة ، السلامية.

وفي مركز إبداع بيت السحيمى، تقدم الفنانة شاهيناز مجموعة متنوعة من الأغاني منها:"قولي قولي"، "كمان كمان"، "يانا يانا "، "نسم علينا الهوى"، "امتى الزمان يسمح يا جميل"،"الف ليله وليله "، "اكذب عليك"، "اهو ده اللي صار"، "حلف القمر"، "رمضان يا شهر الهدى".