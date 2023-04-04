الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد إعادة عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 على «سي بي سي»

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يرصد لكم “الدستور” موعد إعادة عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 على سي بي سي بطولة الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

موعد إعادة عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بشكل حصري على شبكة قنوات cbc وcbc drama في رمضان.

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

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تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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