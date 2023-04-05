الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تستعد لزراعات الموسم الصيفى

جولة وفد الزراعة
جولة وفد الزراعة

تستعد وزارة الزراعة  لزراعات الموسم الصيفي بعد أن قارب موسم الزراعات الشتوية على الانتهاء دون أي تأثير على الحاصلات من الآفات الحشرية أو الفطرية أو الحيوانية.

وأكد الدكتور  أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال زيارته لمحافظة المنوفية، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المرور على الزراعات وحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع.

وأكد «رزق» أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات نفذت 288 لجنة مرور خلال الموسم الشتوي 2022 – 2023، وتستعد الآن لموسم الزراعات الصيفية (القطن – الذرة – الصويا – السمسم)، مشيرًا إلى أنه التقى بمديري المكافحة بالمديرية مطلع الأسبوع الماضي، وأكد على جاهزية المهندسين للعمل على توفر المبيدات خصوصًا مبيدات القطن ودودة الحشد الخريفية، كما أكد أنه يتم رصد زراعات الذرة المبكرة ومتابعتها أولًا بأول في محافظات (سوهاج–الشرقية – المنوفية).

 كما حث المهندسين على ضرورة العمل الجاد ومتابعة تطهير المساقي الداخلية، وأيضًا حصر أي إصابة بسوسة النخيل والتوجه بالعلاج وأهمية التعامل مع بؤر الإصابة الخاصة بذباب الفاكهة مع بداية الموسم، وكذلك الرقابة على محال المبيدات وضبط المخالفات، وأهمية استخدام تكنولوجية الاتصال الحديثة وتطبيقها في مجال رصد الآفات والإنذار المبكر.

وخلال زيارته لمحافظة المنوفية قام بالمرور على حقول القمح بنواحي مراكز شبين الكوم وأشمون، وشدد على ضرورة متابعة الزراعات المتأخرة والحقول التجميعية للذرة، وأيضًا استعداد الحقول لزراعة القطن فى مراكز (تلا – الشهداء – بركة السبع – شبين الكوم – الباجور – قويسنا)، كما تم المرور على بعض الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر المبيدات الموصى بها وضرورة تواجد مشرفي الأحواض مع المزارعين لرصد إصابات الآفات المختلفة.


كما ‏عقد اجتماع حقلي مع مدير منطقة جنوب الدلتا ومدير الإدارة العامة للآفات الزراعية وبعض مهندسي المكافحة للاستماع إلى أي شكاوى تعيق العمل، وشدد على أهمية التوسع في المساحات المعاملة حيويًا للمحاصيل الزراعية للموسم الصيفي خصوصًا محصول القطن.

الزراعة المركزية لمكافحة الآفات تستعد لزراعات الموسم الصيفي

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