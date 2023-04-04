شياطين الإنس.. شاب يقتل صديقه بسبب فتاة وشخص يقتل طليقته وآخر يقتل عشيقته في رمضان

مع دخول شهر رمضان، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاحتفاء بالشهر الكريم واغتنام الفرصة من أجل طلب العفو والمغفرة من الله، حيث تصفد فيه شياطين.

لكن ومع تصفيد الشياطين في الشهر المبارك، يظهر شيطان الإنس وتوسوس له نفسه بإرتكاب الجرائم، ونسرد في التقرير جرائم قتل وقعت خلال شهر رمضان.

شخص يقتل زوجته بمنطقة أكتوبر بسلاح أبيض

شهدت منطقة أكتوبر واقعة قتل شخص لطليقته طعنا بسلاح أبيض بالشارع بمنطقة أبناء الجيزة بأكتوبر.

استمعت النيابة العامة لأقوال ابنة المجني عليها وثلاثة من المتواجدين بمسرح الحادث وقت ارتكابه، والذين شهدوا بأن المجني عليها طليقة المتهم، وأنه كان دائم التعدي عليها قبل انفصالهما، وأنه قبيل الحادث كان يتعقبها وطفلتها، فاستوقفها وطلب منها مرافقته فرفضت، فبادرها بالتعدي عليها وعلى ابنتها بيده وقدمه ولم تتمكن من ردعه، ولم يتمكن الأهالي من منعه، فأخرج المتهم سكينا ونحر عنق طليقته وطعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة، فلحق به الأهالي وألقوا القبض عليه وتعدوا عليه ضربا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته.

شاب يقتل آخر بالسلام بسبب فتاة

وشهدت منطقة السلام في رمضان جريمة قتل بقيام طالب بطعن صديقه بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلاف بينهما على فتاة يرغبان في الارتباط بها حيث أسقطه قتيلا، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

جثتان لشاب وسيدة داخل شقة قبل السحور بالمرج

في بداية رمضان، عثر الأهالي على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور أبلغوا الأجهزة الأمنية.

وكشفت التحريات أن الشاب كان على علاقة غير شرعية مع الضحية، ونشب بينهما خلاف، قام على إثره الشاب بقتلها أثناء شروعه في تقطيع جسدها إلى أجزاء، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.