يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة، عبر مؤشرات «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وتشهد الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، تصاعدًا في الأحداث والعديد من المفاجآت خلال أحداث العمل مساء اليوم.

مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة

تُعرض الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال اليوم على قناة dmc دراما في تمام الثامنة مساء، ويُعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

وتُعرض الحلقة أيضا على قناة الحياة اليوم الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة الحياة دراما تعرض الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بالإضافة إلى عرضها على منصة watch it الساعة 10 مساء.

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».