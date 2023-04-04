مسلسل علاقة مشروعة يتصدر ترند جوجل بعد عرض الحلقة 12

تصدَّر مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMCوDMC دراما وقناة الحياة، محركات البحث المُختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة 12 من أحداث المسلسل مساء أمس الأثنين.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

ويترقب الجمهور محاولة إنقاذ «عمرو» الشخصية التي يُجسدها الفنان ياسر جلال، لابنته «فريدة» بعدما وقعت في فخّ «جميل» صاحب مسابقة ملكة الجمال التي اشركت فيها دون علمها والدها، والذي يهددها بنشر فيديوهات مصوّرة لها وهي في غرفة تغيير الملابس.

علاقة مشروعة الحلقة 12 يتصدر الترند

وحصدت الحلقة الماضية نسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور، ممَّا جعلها تتصدّر مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل»، أيضًا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصَّة بعدما انتهت على مفاجأة صاخبة لياسر جلال، وينتظر الجمهور استكمالها في أحداث حلقة اليوم.

وكان قد تصدر النجم ياسر جلال، الترند على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» وأيضا تصدر مؤشرات البحث على موقع «جوجل» العالمي بمسلسل علاقة مشروعة، وذلك بعد الحلقة الثامنة من العمل.

ويخوض النجم ياسر جلال صراع درامي جديد من خلال مسلسل علاقة مشروعة، والذي جذب قطاع كبير من الجمهور منذُ بداية حلقاته الأولى في شهر رمضان 2023.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».