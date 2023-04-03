مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة 12.. «بثينة» تخفي عن «عمرو» فقد جنينهما

تصاعدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMCوDMC دراما وقناة الحياة.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة، محاولة إخفاء «بثينة» الشخصية التي تُجسدها الفنانة مي عمر، سر فقدها الجنين، عن زوجها «عمرو» الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وذلك بعد تعرضها للإصابة في الحلقة الماضية.

ورصدت الحلقة الثانية عشر من أحداث مسلسل علاقة مشروعة، دخول «بثينة» في نوبة من البكاء الشديد، بحضور «عمرو»، بعدما أخبرته بأنها مرضت نتيجة جلوسها في المستشفى مع صديقتها «دينا».

وقالت «بثينة» إنَّ صديقتها «دينا» تعرضت لإصابة مفاجئة، جعلها تذهب إليها وظلت معها حتى عادت لبيتها، وكان ذلك سببًا في تعرضها هي الأخرى للإصابة بـ البرد.

وطلبت بثينة من عمرو أن يظل معها ولا يتركها، لكنه يُخبرها بأنَّه لا يستطيع أن يبيت معها لظروف بيته، ثم تنفعل «بثينة» عليه وتؤكد بأنَّ لها الحق عليه مثلما يحقّ لزوجته الأولى «عاليا» الشخصية التي تٌجسدها الفنانة داليا مصطفى.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMCفي تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».