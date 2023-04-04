تأجيل محاكمة صاحب كافيه في اتهامه بقتل زوجته بالنزهة لـ7مايو

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة الي جلسة 7 مايو المقبل.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ح.أ" 42 سنة، مالك كافيه، لأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة قتل المجني عليها "رباب.م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لارتيابه في سلوكها وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما اخرج سلاحًا أبيض - تالي وصفه - وكال إليها عدة طعنات حتى خارت قواها ثم أمسك سلاحًا أبيض آخر وأحدث جرحًا بعنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز - بقصد التعاطي - جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم حاز وأحرز عدد سلاحين أبيضين - مطواة، وسكين بدون مبرر أو مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.