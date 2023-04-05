دعاء حلمى: تمكين المرأة موجود منذ زمن بعيد

قالت الناقدة الصحفية دعاء حلمي، إن المرأة دائماً ما تتصدر الأعمال الدرامية منذ زمن بعيد وهناك أمثلة عديدة على ذلك، ولعل خير مثال في مسلسلي الشهد والدموع وليالي الحلمية، فدائما ماتكون الحكاية عن المرأة.

وأشارت دعاء للدستور، أنه عندما أصبحت الدراما تتناول أفكار عن الرجال دون المرأة لم تجد حالة النجاح المرجوة من صانعي هذه الأعمال والتي أراها ضلت عن طريقها، لافتة إلى أن الدراما التلفزيونية وجودها كقائدة أمر طبيعي وهذا دورها المجتمعي الدائم على مر الأزمان.

وأكدت أن هناك نجمات كبار أصبحن أبطال للأعمال الدرامية يسيرون على نهج نجمات الزمن الجميل، ولعل خير مثال مسلسل النجمة نيللي كريم روبي وروجينا ومنى ذكي ودنيا سمير غانم، والقائمة تطول بالنجمات اللواتي لديهن قواعد جماهيرية كبيرة وأظهرن نجاحات عديدة طوال فترات عصيبة.

وقالت إن فكرة تمكين المرأة هو الدور الطبيعي للمرأة والذي لا يحدث تطور في الأعمال الدرامية إلا بوجودهم بالتأكيد، لافتة إلى أن هناك قضايا متنوعة لابد أن تهتم النجمات بتقديمها تخص الجانب الانثوي من ضمنهم الختان والزوجة الثانية الورث وغيرهم، ولابد أن يتم التناول بشكل جاد وعلى حجم المسؤولية والقضية نفسها.

واختتمت دعاء، أنه لابد أن تخدم الدراما قضية مهمة تلامس المرأة بقصص جيدة ومكتوبة بطريقة جيدة تخدم المرأة وليس عبر موضوعات ترند لمجرد الشو فقط.