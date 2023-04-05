الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعاء حلمى: تمكين المرأة موجود منذ زمن بعيد

دعاء حلمي
دعاء حلمي

قالت الناقدة الصحفية دعاء حلمي، إن المرأة دائماً ما تتصدر الأعمال الدرامية منذ زمن بعيد وهناك أمثلة عديدة على ذلك، ولعل خير مثال في مسلسلي الشهد والدموع وليالي الحلمية، فدائما ماتكون الحكاية عن المرأة.

 

وأشارت دعاء للدستور، أنه عندما أصبحت الدراما تتناول أفكار عن الرجال دون المرأة لم تجد حالة النجاح المرجوة من صانعي هذه الأعمال والتي أراها ضلت عن طريقها، لافتة إلى أن الدراما التلفزيونية وجودها كقائدة أمر طبيعي وهذا دورها المجتمعي الدائم على مر الأزمان.

 

وأكدت أن هناك نجمات كبار أصبحن أبطال للأعمال الدرامية يسيرون على نهج نجمات الزمن الجميل، ولعل خير مثال مسلسل النجمة نيللي كريم روبي وروجينا ومنى ذكي ودنيا سمير غانم، والقائمة تطول بالنجمات اللواتي لديهن قواعد جماهيرية كبيرة وأظهرن نجاحات عديدة طوال فترات عصيبة.

 

وقالت إن فكرة تمكين المرأة هو الدور الطبيعي للمرأة والذي لا يحدث تطور في الأعمال الدرامية إلا بوجودهم بالتأكيد، لافتة إلى أن هناك قضايا متنوعة لابد أن تهتم النجمات بتقديمها تخص الجانب الانثوي من ضمنهم الختان والزوجة الثانية الورث وغيرهم، ولابد أن يتم التناول بشكل جاد وعلى حجم المسؤولية والقضية نفسها.

 

واختتمت دعاء، أنه لابد أن تخدم الدراما قضية مهمة تلامس المرأة بقصص جيدة ومكتوبة بطريقة جيدة تخدم المرأة وليس عبر موضوعات ترند لمجرد الشو فقط.

الدراما التلفزيونية دعاء حلمي دنيا سمير غانم لأعمال الدرامية نيللي كريم موضوعات

الأكثر قراءة

«النقل» تحذر من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مرفق السكك الحديدية

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 فى مصر

دعاء حلمى: تمكين المرأة موجود منذ زمن بعيد

استمرار مبادرة «كتف بكتف» حتى نهاية شهر رمضان

وزارة السياحة تشارك فى المعرض الدولى «WTM Latin America» بساوبولو البرازيلية

أحد شيوخ العرب عن دور المرأة السيناوية فى الدراما: رسالة بمدى قوتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق