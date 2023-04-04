التحفظ على سائقين تسبّبا في إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بالسلام

قرّرت جهات التحقيق بالسلام، التّحفظ على سائق سيارة نقل وآخر سائق اتوبيس، وذلك عقب حادث التصادم الذى وقع بينهما أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، والذى أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج كما امرت الاستعلاك عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل أعلى طريق اسبيكو بمدينة السلام، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.