مسلسل سوق الكانتو.. ملخص أحداث الحلقات السابقة

تتوالى أحداث مسلسل سوق الكانتو برتم سريع في كل حلقة، مما جعل المسلسل يتصدر محركات البحث وتريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقات السابقة من مسلسل سوق الكانتو وتحديدا الحلقة ١٢ كان هناك أكثر من حدث ومشهد مهم.

ملخص احداث الحلقة ١٢ مسلسل سوق الكانتو

وخلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12، حاول أمير كرارة "طه روية “جده” عبد العزيز مخيون والعودة الو سوق الكانتو وذلك في الوقت الذي يحاول فيه حسنين معرفة مكان طه ولكن شحاتة ينكر ان يدله او يخبره بمكان “طه”.

فيما يحاول فتحي عبد الوهاب “رشاد” ان يوقف زواج فاطمة من “سعد القهوجي” بكل الطرق الممكنة، وقد وصل الامر الى قيامه بتهديد فاطمة اذا وافقت على الزواج من “المعلم سعد”

اما على صعيد علاقة طه وراوية فقد سبق ورفضت والدة راوية زواجها من طه، لتقرر راوية الهرب مع طه بعيدا بعدما عرض طه عليها الزواج، ليهربا معا ومن ثم الزواج.

وتتوالى أحداث مسلسل سوق الكانتو برتم سريع في كل حلقة، مما جعل المسلسل يتصدر محركات البحث وتريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقات السابقة من مسلسل سوق الكانتو وتحديدا الحلقة ١٢ كان هناك أكثر من حدث ومشهد مهم.

ملخص احداث الحلقة ١٢ مسلسل سوق الكانتو

فقد حاول أمير كرارة "طه روية “جده” عبد العزيز مخيون والعودة الى سوق الكانتو، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه حسنين معرفة مكان طه ولكن شحاتة ينكر ان يدله او يخبره بمكان “طه”.

فيما يحاول فتحي عبد الوهاب “رشاد” ان يوقف زواج فاطمة من “سعد القهوجي” بكل الطرق الممكنة، وقد وصل الأمر إلى قيامه بتهديد فاطمة اذا وافقت على الزواج من “المعلم سعد”.

أما على صعيد علاقة طه وراوية فقد سبق ورفضت والدة راوية زواجها من طه، لتقرر راوية الهرب مع طه بعيدا بعدما عرض طه عليها الزواج، ليهربا معا ومن ثم الزواج، أما على صعيد علاقة طه وراوية فقد سبق ورفضت والدة راوية زواجها من طه، لتقرر راوية الهرب مع طه بعيدا بعدما عرض طه عليها الزواج، ليهربا معا ومن ثم الزواج.