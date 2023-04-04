ضبط 6.5 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملات مكبرة بمركزى كوم حمادة ودمنهور أسفرت عن تحرير 12 محضر متنوع لتجار تموينين مابين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وغلق محلاتهم في أوقات العمل الرسمية.

كما تم ضبط 6.5 طن أعلاف منتهية الصلاحية وغير مدون عليها تواريخ انتاج وذلك بدائرة مركز شرطة دمنهور وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و جارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.