الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«مسار إجباري» يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد.. الخميس

مسار اجباري
مسار اجباري

يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس المقبل داخل إحدى المولات الشهيرة بمنطقة مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت أسعار تذاكر حفل مسار إجباري مقسمة كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 450 جنيها والتي نفذت بالكامل.
  • الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيها.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

ومن المقرر أن يقدم فريق مسار إجباري خلال الحفل عددا من أشهر أعمالهم الغنائية القديمة والحديثة ومن بينها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"أنا هويت" و"كانت هتفرق في الوداع"، و"رغم المسافة"، و"حد تايه"، و"مطلوبحبيب"، و"للحزن أصول"، و"مساومات"، و"بقيت حاوي"، و"فاكرة"، و"صاحب" وغيرها من الأغنيات.

 

حفل مسار إجباري بالأوبرا

ويستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل حفلاً لفريق مسار إجباري وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان التي تنظمها دار الأوبرا خلال شهر رمضان المبارك.
 

فريق مسار إجباري تم تأسيسه 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منهم على القيود التي يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك كليًا فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة.

ويحرص الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة؛ حيث شارك الفريق في مهرجانات في أوروبا، كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في مهرجانات إفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية وشمال إفريقيا.

يهتم الفريق بتقديم الأغانى الرومانسية، بينما تدور أغانيهم حول المشكلات المجتمعية من خلال نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، ويعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي وبلغت حصيلتها الفنية أربعة ألبومات هي «اقرا الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، و«نص الحاجات»، و من أبرز أغنياتها «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك».

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