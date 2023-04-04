شيخ الأزهر: الرجل يصبح ناشزًا إذا شتم زوجته وعقوبته تصل للضرب والسجن

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الزوج يستحق وصف النشوز، إذا تعدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب، أو لعنها ولعن أهلها، أو ترك المنزل واكتفى بالعودة ليلا للمبيت فيه.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال حلقة اليوم من برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “dmc” وقناة الناس"، أنه يتأكد نشوز الزوج على زوجته بهجرها في المضجع أو المبيت، ولا يقتصر أمر المساواة على اشتراك الزوجين في وصف النشوز، بل يتعداها لاشتراكهما في العقوبة، إلا أن عقوبة الزوج يتولاها القاضي.

وأوضح أنه على الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليعزر الزوج على نشوزه، وهي عقوبة مفتوحة يقدرها القاضي بداية بتقديم الموعظة، مروروا باللوم وانتهاءً بالسجن.

وأردف “فإن أصر الزوج بعد التعزير على عناده ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه، فإن القاضي يأمرها بهجر زوجها في المضجع، فإن لم يفد الهجر وأصر على عناده ضربه القاضي تعزيرًا”.

وردا على “لم لا تضرب الزوجة زوجها الناشز”، قال شيخ الأزهر إن “الجواب يجيب به طبيعة الرجل والمرأة، أن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز، فإنه ينقلب من فوره إلى وحش ضار، وستكون هي الضحية في آخر المطاف، لذا عُهد بالزوج لسلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه، أما بيان نشوز الزوجة، اشترطوا على الزوج إذا لجأ لضرب زوجته، شروطًا شرعية تفرغ الضرب من أى شبهة إيذاء وتبقيه كرمز لرفض الزوج لسلوك زوجه”.