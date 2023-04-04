يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة ..ما هي فوائد زيت الزيتون للبشرة؟

يعتبر زيت الزيتون من العناصر المهمة للبشرة والجسم بشكل عام، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد تم ربطه بتحسين ترطيب البشرة، ومقاومة الشيخوخة، والتخفيف من أضرار أشعة الشمس.

وتوضح خبيرة التجميل زينب الخليفة بعض فوائد زيت الزيتون.

يمكن استخدام زيت الزيتون على الجلد أو كجزء من منتجات العناية بالبشرة.

يحتوى على السكوالين وفيتامين إي، سكوالين يدعم احتفاظ البشرة برطوبة البشرة، بينما يزيد فيتامين إي من قدرة الجلد على امتصاص الماء والاحتفاظ به.

غني بمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تحارب الإجهاد التأكسدي المرتبط بشيخوخة الجلد.

يمكن استخدام زيت الزيتون لإذابة البقايا الدهنية على الجلد ومع ذلك يمكن استخدامه لإزالة أنواع معينة من المكياج خاصة المنتجات المقاومة للماء.

يحتوي زيت الزيتون أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في التئام الجروح.

الآثار الجانبية لزيت الزيتون

بينما يتميز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية ، فهو ليس للجميع. يمكن أن يؤدي الزيت الزائد على بشرتك إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب قد يؤدي أيضًا إلى تهيج بشرتك. وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن استخدام زيت الزيتون موضعيًا يمكن أن يضر بحاجز الجلد، مما قد يؤدي إلى حساسية الجلد والتهاب الجلد التأتبي . يجب استخدام زيت الزيتون بحذر إذا كانت بشرتك حساسة لا ينبغي أبدًا استخدامه على بشرة الرضيع أيضًا.

زيت الزيتون كمرطب للبشرة: