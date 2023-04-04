الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة ..ما هي فوائد زيت الزيتون للبشرة؟

علامات الشيخوخة
علامات الشيخوخة

يعتبر زيت الزيتون من العناصر المهمة للبشرة والجسم بشكل عام، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد تم ربطه بتحسين ترطيب البشرة، ومقاومة الشيخوخة، والتخفيف من أضرار أشعة الشمس.

وتوضح خبيرة التجميل زينب الخليفة بعض فوائد زيت الزيتون.

  • يمكن استخدام زيت الزيتون على الجلد أو كجزء من منتجات العناية بالبشرة.
  • يحتوى على السكوالين وفيتامين إي، سكوالين يدعم احتفاظ البشرة برطوبة البشرة، بينما يزيد فيتامين إي من قدرة الجلد على امتصاص الماء والاحتفاظ به.
  • غني بمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تحارب الإجهاد التأكسدي المرتبط بشيخوخة الجلد.
  • يمكن استخدام زيت الزيتون لإذابة البقايا الدهنية على الجلد ومع ذلك  يمكن استخدامه لإزالة أنواع معينة من المكياج  خاصة المنتجات المقاومة للماء.
  • يحتوي زيت الزيتون أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في التئام الجروح.

 

الآثار الجانبية لزيت الزيتون

بينما يتميز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية ، فهو ليس للجميع. يمكن أن يؤدي الزيت الزائد على بشرتك إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب قد يؤدي أيضًا إلى تهيج بشرتك. وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن استخدام زيت الزيتون موضعيًا يمكن أن يضر بحاجز الجلد، مما قد يؤدي إلى حساسية الجلد والتهاب الجلد التأتبي . يجب استخدام زيت الزيتون بحذر إذا كانت بشرتك حساسة لا ينبغي أبدًا استخدامه على بشرة الرضيع أيضًا.

زيت الزيتون كمرطب للبشرة:

  • اختر زيت زيتون بكر ممتاز عالي الجودة بدون إضافات كيميائية.
  • وضع كمية صغيرة على بشرتك - القليل يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً.
  • امسح أي زيت زائد بمنشفة نظيفة، تعد إزالة الزيت الزائد أمرًا مهمًا لأنه يساعد على منع الزيت من انسداد المسام، يمكن أن يؤدي انسداد المسام إلى ظهور البثور.
زيت الزيتون من العناصر الهامة العناصر الغنية بالفيتامينات ومضادات أضرار أشعة الشمس فوائد زيت الزيتون للبشرة والجسم منظفات الوجه

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 قبل عرض الحلقة 13 اليوم

إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بمركز فاقوس في الشرقية

نصب على «منايفة».. ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 7 مواطنين

يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة ..ما هي فوائد زيت الزيتون للبشرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى