الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب جامعة القاهرة يوزعون 2500 كرتونة مواد غذائية على أهالي البدرشين

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، قافلة خيرية لتقديم مساعدات غذائية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تضمنت توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، كهدية مقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

واستفاد من قافلة جامعة القاهرة الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قام طلاب من أجل مصر بإيصال المساعدات لمستحقيها في إطار حرص الجامعة وطلابها على المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" و "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وتقديم الخدمات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق آخر نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

وتعرف الطلاب خلال اللقاء، على المفاهيم المختلفة للتقدير الذاتي والثقة بالنفس، وإدراك التحديات المختلفة التي توجه الشباب، والثقة بالنفس لدى الأطفال، ودائرة الثقة بالنفس وكيفية تفعيلها، وكيف تحمينا الثقة بالذات، وكيفية تحسين التقدير الذاتي، والخطوات الفعالة لرفع الثقة بالنفس.

وتهدف أسرة طلاب "من أجل مصر" من هذه اللقاءات التي تنظمها للطلاب بشكل دوري، إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ودعم الطلاب والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

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