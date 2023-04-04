تموين البحر الأحمر: إقبال على معارض أهلًا رمضان والسلع متوفرة في كل المتاجر

قال ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن معارض أهلًا رمضان تواصل عرض المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وسط إقبال كبير من المواطنين عليها، مشيرًا إلى أن الأسعار المعروضة بمنافذ آهلًا رمضان أقل من مثيلاتها في المحال التجارية، مؤكداً على استمرار المعارض حتى نهاية الشهر المبارك.

وأضاف وكيل تموين البحر الاحمر لـ"الدستور"، أن هناك حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار، ومواجهة محتكري السلع وتحرير محاضر فورية للمخالفين دون تهاون مع أي شخص يحاول استغلال المواطنين.

ودشنت محافظة البحر الأحمر عددًا من معارض اهلاً رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بواقع 4 معارض بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا، وذلك بتخفيضات وصلت لـ 30% علي مختلف السلع، وبإشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين لمواجهة الغلاء،وتخفيف العبء عن أهالي المحافظة.

وأعلنت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بمحافظة البحر الأحمر، عن إقامة شوادر لطرح لحوم طازجة وسلع غذائية بأسعار مميزة ضمن المشاركة المجتمعية بنطاق مدن الغردقة وسفاجا بأسعار 200 جنيه للحوم البلدية.