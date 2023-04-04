متي ستعود الجماهير؟!

الجمهور هو اللاعب رقم 12في فريق كرة القدم، هذا ما يقوله "الكويرة" عشاق الساحرة المستديرة فمتي ستعود الجماهير؟ سؤال نطرحة علي السادة متخذي القرار، ونأمل أن يضعوه في موضع الإعتبار، رأينا قبل أيام آلاف المشجعين داخل مدرجات ستاد القاهرة، أتوا ليؤازروا فريقهم، شاهدوا وشجعوا وهتفوا، واحتفوا واحتفلوا، ورجعوا لبيوتهم سالمين فلماذا لا تعود الجماهير؟! لم يكن دافعنا إلي طرح السؤال هو مباراة الأهلي والهلال! بل لم تكن هي الأساس، أو جهاز القياس الذي ارتكنّا إليه أو بنينا عليه مطلبنا بعودة الجماهير للمدرجات، والذي ارتأينا أن نصيغه في صورة سؤال، وإنما يقيننا الكامل بأن بلدنا اليوم آمنٌ هو ما حفزنا علي طرح الفكرة وإقحام أنفسنا في هذا المجال!

أنا لست من هواة الكرة، لم أمارسها لاعباً، ولا مشجعاً وبالطبع لست مشاهداً، ولكني مدرك تماما لأهمية عودة الجماهير للمباريات، بكل ماستحدثه من أثر، وكل ما سيكون لها من إيجابيات (علي الصعيدين المادي والمعنوي) فمتي ستعود الجماهير؟

ما شاهدناه في ستاد القاهرةخلال الأيام الماضية من حضور جمهور الأهلي، أو ما حدث قبله بأيام من حضور لجماهير أخري من شتي ربوع البلاد، لم تأتِ لتشجع الزمالك أو الأهلي أو الإسماعيلي أو الاتحاد!

بل جاءوا من أجل مصر، ليقولوا للعالم كله أنها اليوم آمنة وأهلها مطمئنين!

فكانت احتفالية "كتف في كتف" هي أضخم مبادرة حماية إجتماعية تتم برعاية كاملة، وبتوجية مباشر من فخامة الزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إحتشد الناس وشاركوا، شهدوا وشاهدوا واحتفلوا، ثم عادوا إلي منازلهم فرحين، آمنين مطمئنين، لقد كان التنظيم رائعاً والتأمين متقناً، والتزام الناس ملفتاً ومحترماً ومقدراً، ولعله ما دفعنا اليوم لنقول، أعيدوا الجماهير للإستادات، لتعود الروح للمدرجات والحماسة للمباريات!

من فضلكم أعيدوا الجماهير .

حفظ الله بلدنا، وأعانكم وأعاننا