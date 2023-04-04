الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1633 مواطنًا ضمن قافلة علاجية في «الروضة» بالدقهلية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 2، 3 ابريل 2023 في قرية الروضة مركز بلقاس، والتي تبعد عن مستشفى بلقاس 25 كم تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1633 مريضاً.

وضمت  12 عيادات منهم 6 عيادات متنقلة: 2 باطنة،2 اطفال ، رمد ، تنظيم ـسرة، و7 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : باطنة 259، أطفال 243 ، جراحة 158 ،أنف وأذن 188 ،عظام 158 ،رمد 122 ،جلديه 186، اسنان 180 ،نسا وتنظيم أسرة 139.

كما تم إجراء 273 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 77 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 105 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 56 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة دولة .
 ومن جهته، لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 37 ندوة تثقيفية ، و110 حالات استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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IMG-20230404-WA0118
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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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