«التعليم» تعلن ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المرضى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب المرضى والذين يتعرضون لظروف طارئة، وتأتي الضوابط على النحو التالي:

1- أنه في حالة تغيب الطالب (منتظم) عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات

الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضياً أو نتيجة حادث أو غير ذلك، عليه التقدم للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه ويكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما، ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول

عذر الطالب ويتم إثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

- بالنسبة لطلاب ( عمال - منازل) يتم الإثبات بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي.

2- في حالة العذر المرضي المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون

استمراره في أداء هذا الامتحان يمكن إثباته بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها ويتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي وعلى ولى أمره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب انتهاء الامتحان مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر ثم يتم اخطار لجنة النظام

والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب.

3- إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له

الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول.

4- وفي جميع الأحوال لا يتم قبول أية أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول.

5- إذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام

رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان.

6- الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.

7- في حالة ما إذا كان العذر الذي أصاب الطالب يمكنه من أداء الامتحان بلجنته الأصلية بمعاونة مرافق يشترط موافقة مدير المديرية أو الإدارة التعليمية على اصطحاب الطالب المرافق من مرحلة تعليمية مخالفة للمرحلة التعليمية للطالب وفى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي ويسمح باصطحاب المرافق في مادة الرسم الفني والتدريبات المهنية (بناء على فتوى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة)، وعلى ملاحظي اللجنة مراقبة المرافق لكتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفق الهجاء الذي يسمعه.

8- صدرت موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في ۲۰۰۸/۸/۱۲ والتي تقضى بعدم عقد لجان خاصة للطلبة المرضى بالمستشفيات ويستثنى من ذلك الطلاب المرضى نزلاء مستشفى ٥٧٣٥٧ ويعقد الامتحان لهم داخل هذه المستشفى كل عام للدورين الأول والثاني وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٥٨ بتاريخ ۲۰۱۳/۷/۳۰ وكذا

المستشفيات الأخرى التي تعالج هذا المرض (السرطان) مثل (معهد الأورام - أقسام الأورام

بالمستشفيات المختلفة).

9- بناء على موافقة وزير التربية والتعليم يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية التي لا تستطيع أن تغادر المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد اتباع الإجراءات اللازمة.

10- بناء على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقرار الوزاري رقم ٢٥٢ بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۵ بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني .

- تشكل لجنة فنية بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير عام التعليم الفني وكل من موجه عام التربية النفسية - موجه عام التربية الاجتماعية - موجه عام الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية - مسئول الدمج بالمديرية - ٣ من اخصائي النوعيات - مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة أو ما ينوب عنه.

- يتم قبول الطلاب وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة

المستندات والتقارير الطبية من الجهات المختصة.

- لا يتم السماح بحضور أي مرافق مع طلاب الدمج الا إذا كان الطالب يعاني من حالة مرضية طارئة ومثبتة بالمستندات.

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