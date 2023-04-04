الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: اتفاق على تعاون سياحي وآثري مع الصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مهنية شركات سياحة ومنشآت فندقية المصرية ونظيرتها الصينية ومنظمى الرحلات الصينين، لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين، على هامش زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني الحالية لمصر.

افتتح أعمال الورشة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

يشارك بالورشة نحو 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وما يقرب من 50 شركة من الشركات السياحية والفنادق المصرية.

ورحب عيسى بالمشاركين بالورشة من الجانب المصرى ونظيرة الصيني، متمنيا لهم عقد تعاقدات ناجحة بين الطرفين وخاصة أن المسؤولين فى الجانبين ياملوا إلى تحقيق زيادة سياحية بين البلدين لتأكيد على عمق العلاقات بين مصر والصين.

وكد أمل مصر في زيادة الحركة السياحية بين البلدين، موضحا أنه ناقش مع وزير الثقافة والسياحة الصيني سبل التعاون في مجال السياحة الثقافية وسياحة المغامرات وزيادة أعداد البعثات الأثرية الصينية، وزيادة حركة الطيران بين البلدين، فضلا عن قبوله دعوة وزير الثقافة والسياحة الصينى لزيارة المعارض السياحية التي ستقام في الصين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عيسى أنه مطمئن بأعداد المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية، متطلعا إلى زياداتهم خلال الفترة المقبلة ليتناسبوا مع الحركة الوافدة والمتوقعة من السوق الصيني.

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