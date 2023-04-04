المخدرات تقود عاملًا للسجن المشدد 3 سنوات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، بقصد الإتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب



تعود تفاصيل القضية رقم 137 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة ههيا والمقيدة برقم 27 كلى جنوب شمال، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم "عادل ع م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من المواد المخدرة، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بدائرة مركز شرطة ههيا.