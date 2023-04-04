«شباب ورياضة بورسعيد» تنظم الفعالية الرابعة لمنتدى الحوار الوطني

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الثلاثاء، رابع فعاليات ملتقى الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب) بمركز شباب القابوطى بإدارة الضواحى الفرعية.

تناول منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأ الحوار بالتعريف بالدعوة التي أطلقها السيد الرئيس لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب، والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

كما تم تقديم نبذة عن النسخة الأولى المنتدى التي تم تنفيذها في 2016، والتعريف بمحاور المنتدى (السياسي- الاقتصادي - والاجتماعي )، والقضايا التي تندرج تحت كل محور، ثم تقسيم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، تحت إشراف طارق عبد العليم، مدير الإدارة، وماهيناز المغربى، مسئول برلمان الشباب.

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