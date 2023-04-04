الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. «دفاع النواب» تناقش ملف تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المحور الاجتماعي بشأن تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ ومحاربة التعصب بشتى صوره.

وتناقش لجنة السياحة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن خطة الحكومة ووزارة السياحة في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الموافقة نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

 ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

 كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لمشروع القانون الجديد تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وتختص هيئة الأرصاد الجوية منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، وإنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

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