الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات المحلية أمام المصرى ببرج العرب

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية عندما يواجه فريق المصري في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 وتقليص الفارق مع فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني إلى ست نقاط ،ولم يحقق الفوز في أخر مباراتين ببطولة الدوري وتعادل مع بيراميدز وخسر أمام انبي وفي المقابل يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز التاسع برصيد 28 نقطة ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وفاز على انبي وطلائع الجيش وتعادل مع بيراميدز.

الزمالك يفتقد جهود عدد من اللاعبين أمثال أحمد أبوالفتوح ومحمد عبد الغني ونبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري وعمرو السيسي وسيف الجزيري لعودته متأخرا من تونس وحرص أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والحقيقة أن معظمها أخطاء فردية من حسام عبد المجيد الذي وضح أنه لايجيد اللعب في طريقة 4-4-2 لذلك قد يدفع عبد المقصود بمحمود شبانة بجوار محمود حمدي الونش في قلب الدفاع.

أحمد عبد المقصود عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين وأكد لهم أن موقف الفريق في بطولة الدوري لايحتمل التفريط في أى نقطة، وأن الفوز على المصري سيكون خطوة مهمة لتصحيح الأوضاع وسيحافظ عبد القصود على تشكيل الخط الهجومي المكون من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وناصر منسي لتكثيف الضغط على دفاع المصري.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

أحمد عبد المقصود المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعبد الله جمعة وحاتم محمد "سكر" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيم نداي وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

في المقابل يسعى المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية لتحسين مركزه في جدول الدوري وقام حسام حسن بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 31 .

حسام حسن المدير الفني للمصري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وعمرو موسى وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وعماد بو بكر وحسين السيد وعمرو سعداوي وإسلام المزين وأحمد عماد وحسن علي وإسلام عطية وإلياس الجلاصي ومحمد حسن الفيومي وعبد الرحيم دغموم ورجب عمران وزياد فرج وحسام جريشة ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبده يحيى وأنتوني أكبوتو.

وشهدت القائمة غياب زياد كمال لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية ومروان حمدي وإيزي إيميكا للإيقاف.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده أحمد حسام ورجب القاضي ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا.