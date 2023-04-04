الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد الأردنى: قواتنا المسلحة تقف سدا منيعا لحماية حدود الوطن

ولى العهد الأردنى
ولى العهد الأردنى

أعرب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن اعتزازه بجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية، الذين يقفون سدا منيعا لحماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.


جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد الأردني، إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.


واجتمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وأطّلع على عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

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