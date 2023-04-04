الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

يسعى المسافرون إلى الخارج في بداية التعاملات الصباحية لمعرفة سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر، واستقرت أسعار العملات في البنوك المصرية، مسجلًا بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل الريال بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر تحديث يومي

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023  فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء. 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023 
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى البنك التجارى الدولىcib
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أبريل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023  في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك مصر

تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023  في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023  في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023  في البنك الأهلي القطري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023  في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

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