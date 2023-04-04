سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

يسعى المسافرون إلى الخارج في بداية التعاملات الصباحية لمعرفة سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر، واستقرت أسعار العملات في البنوك المصرية، مسجلًا بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل الريال بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر تحديث يومي

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 4-4-2023

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى البنك التجارى الدولىcib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أبريل

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك مصر

تداول سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك الأهلي القطري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.