سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023 فى مصر

مع بدء اليوم الثالث عشر في شهر رمضان المبارك حرص عشاق الذهب والتجار وخاصة الشباب المقبلين على الزواج التعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية، بعدما شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هبوط بقيمة 100 جنيه.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

وانخفض سعر جرام الذهب لعيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا بمصر من مبلغ 2260 جنيها إلي قيمة 2160 جنيها بتداولات اليوم وذلك بعد رفع الفائدة 2% ثم الطرح لشهادات تكون ذات عائد 19 و22%.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل اليوم 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل اليوم الثلاثاء 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل اليوم 2469 جنيها.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها.

بلغت اونصة الذهب 1964 دولارا.



هدوء في أسواق الذهب اليوم

وعاد الهدوء لأسواق الذهب المحلية في اليوم الثلاثاء عقب بداية مثيرة للأسبوع والتسجيل للمستويات التاريخية في سعر الذهب لكي نشهد تراجعات طفيفة في السعر واستقرار بالتعاملات اليوم بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالمياً، طبق تقرير تحليل أسواق الذهب بمصر الصادر من خلال جولد بيليون.



ويأتي الهدوء في سوق الذهب في ظل التراجع للتوترات منذ قيام “البنك المركزي المصري” برفع جميع أسعار الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساسي في يوم الخميس الماضي، وعدم التحرك لسعر صرف الجنيه كما أن توقع الكثير في الأسواق، حيث سيستقر سعر صرف الدولار مقابل سعر الجنيه المصري عند المستوى 30.95 جنيه في كل دولار دون تغير منذ مدة شهر تقريباً، وهو الأمر الذي قلل من الزخم في ارتفاع الذهب بعض الشيء عقب التوقعات بانخفاض جديد في كافة مستويات الجنيه.

ومن جهة أخرى أن قام كل من “البنك الأهلي المصري” و"بنك مصر" بطرح شهادتي ادخار جديدتين عقب قرار رفع الفائدة وذلك من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة حوالي 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً و العائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة حوالي 22% و الشهادتين بأجل لمدة 3 سنوات.